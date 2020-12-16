Aydın'da 5,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla B.T. (41) gözaltına alındı.

Ekipler yaptıkları aramada, çok sayıda bidonun içerisine gizlenmiş 5,5 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Aydın 'ın Nazilli ilçesinde bidonlara gizlenmiş 5,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

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