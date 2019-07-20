Son Dakika Haberleri: Aydın'da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aydın'da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 dakika yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 dakika yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda yaşanan kazada tır refüje çıktı, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir'e doğru giden Tayfun H. (62) yönetimindeki 35 HD 0178 plakalı tır otoban gişelerine gelmeden önce, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı, sonra refüje çıkarak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Tayfun H.'yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Tayfun H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Telefonla dolandırıldı, 17 bin lirasını kaptırdı 400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı Babadan kaza yapan oğluna ilginç sitem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 20:33:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 5 dakikalık yağış kaza getirdi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]