Son Dakika Haberleri: Aydın'da 5 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz

Aydın'da 5 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli, Çine, Buharkent, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Aydın'da 5 İlçede Seçim Sonuçlarına İtiraz, System.String[]
Aydın'ın Nazilli, Çine, Buharkent, Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AK Parti Çine ve Yenipazar'da, İYİ Parti Buharkent'te, MHP ise İncirliova ve Nazilli'de oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kurullarına başvurdu.

Nazilli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti'nin adayı Kürşat Engin Özcan 45 bin 50 oy, rakibi MHP'nin adayı Haluk Alıcık ise 41 bin 979 oy aldı.

Çine ilçesinde CHP'nin adayı Enver Salih Dinçer 17 bin 713, AK Parti'nin adayı Celal Özden 17 bin 296, Buharkent'te AK Parti'nin adayı Mehmet Erol 4 bin 267, İYİ Parti'nin adayı Yusuf Vural 4 bin 60, Yenipazar'da CHP'nin adayı Mehmet Yüsran Erden 4 bin 600, AK Parti'nin adayı Suat Menderes 4 bin 357 oy, İncirliova'da İYİ Parti'nin adayı Aytekin Kaya 11 bin 951, MHP'nin adayı Gürşat Kale ise 11 bin 614 oyla sandıktan çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Yenipazar, Buharkent, Çine, Aydın, Politika
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