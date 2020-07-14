Aydın'da 5 ilçenin kaymakamı değişti - Son Dakika

Aydın'da 5 ilçenin kaymakamı değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Söke, İncirliova, Didim, Koçarlı ve Sultanhisar Kaymakamları değişirken, Aydın Valiliği'ne de iki vali yardımcısı atandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Söke, İncirliova, Didim, Koçarlı ve Sultanhisar Kaymakamları değişirken, Aydın Valiliği'ne de iki vali yardımcısı atandı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.


Kararnameye göre, İncirliova Kaymakamlığı'na İzmir Bayraklı Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Koçarlı Kaymakamlığı'na Elazığ Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Sultanhisar Kaymakamlığı'na Siirt Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Didim Kaymakamlığı'na Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Halil Avşar ve Söke Kaymakamlığı'na Kırklareli Vize Kaymakamı Soner Zeybek atandı. Aydın Vali Yardımcılıklarına da Bursa Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan getirildi.


Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu Bursa Karacabey Kaymakamlığı'na, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz Karabük Safranbolu Kaymakamlığı'na, Sultanhisar Kaymakamı Rasim Belge Aksaray Ortaköy Kaymakamlığı'na ve İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü de Ankara Vali Yardımcılığı görevine atandı. - AYDIN

İncirliova, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 5 ilçenin kaymakamı değişti - Son Dakika
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