Aydın'da 5 katlı apartmanın çatısından düşen genç ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde baca temizliği için çıktığı çatıdan, dengesini kaybederek beton zemine düşen genç ağır yaralandı.
Yıldıztepe Mahallesinde oturan Yusuf Hamarat (28), bacanın tüttüğünü fark edince 5 katlı binanın çatısına çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Hamarat, yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman boşluğuna düşen Hamarat, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf Hamarat, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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