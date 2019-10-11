Son Dakika Haberleri: Aydın'da 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
Son Dakika Güncel Aydın'da 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Aydın'da 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

50 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran hakim karşısına çıktı.

Aydın'da 5 kişiyi öldüren ve 4 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran hakim karşısına çıktı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Duran, ölenlerin yakınları ve avukatları katıldı.

Polis, duruşma öncesi adliye önünde ve içerisinde güvenlik önlemleri aldı.


Sanık Duran, savunmasında, "Cezaevinde raporlu ilaç kullanmaya başladım. Hiçbir şey düşünemiyorum. İlaç içtiğim için savunmamı yapamıyorum. Bir sonraki mahkeme öncesi 2 gün hap içmeyeceğim, o zaman konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

Nazilli ilçesinde 20 Temmuz 2018'de, Mustafa Duran, kayınpederinin evinde, boşanma aşamasındaki eşi Tülin Duran ve çocuğunun da bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz Kahya ve Mehmet Kahya ölmüş, Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, Şükran Karakılıç ve Serpil Karakılıç yaralanmıştı.

Mustafa Duran hakkında, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 defa da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mustafa Duran, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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