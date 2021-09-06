Aydın'da 5 yaşındaki çocuğu bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Dün, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.Y. (26), Kalabak Parkı'nda babasıyla camiye giden 5 yaşındaki İ.E.T'yi bıçaklamış, yaralanan çocuk Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. ???????

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