Aydın'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 41'i lastik botta, 9'u karada olmak üzere 50 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca bir diğer olayda Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, kendi imkanlarıyla karadan ulaşım olmayan bir noktadan karaya çıktığı tespit edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN