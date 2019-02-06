Son Dakika Haberleri: Aydın'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

49 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Davutlar Mahallesi açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu.

Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44'ü Filistin 6'sı Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:53 Kaynak: AA

Davutlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel
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