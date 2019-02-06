Aydın'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
49 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Davutlar
Mahallesi açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu.
Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44'ü Filistin
6'sı Suriye
uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:53 Kaynak: AA
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