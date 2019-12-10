Son Dakika Haberleri: Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 50 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 37 Afganistan, 10 Kongo, 1 Gine, 1 Senegal ve 1 Orta Afrika uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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