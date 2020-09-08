Aydın'da 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da bir otomobilde yapılan aramada yarım kilogram metamfetamin bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki B.D. ile C.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.