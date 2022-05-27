Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

27.05.2022 16:26
Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın il genelinde 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çalışmalar çerçevesinde 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Aydın il genelinde 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çalışmalar çerçevesinde 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Halihazırda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bu çerçevede Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın'da işlemleri tamamlanan, 439'u Afganistan uyruklu, 67'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 506 düzensiz göçmen, düzenlenen 5 ayrı charter uçuş ile ülkelerine geri gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Mayıs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 506 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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