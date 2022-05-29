Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu

29.05.2022 15:20
Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 51 yaşındaki bir adam portakal bahçesinde ağaca asılı halde bulundu. Ekipler cansız bedeni morga götürdü.

Aydın'da sabah saatlerinde bahçe içerisinde bulunan portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER CENAZEYİ MORGA GÖTÜRDÜ

Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı 3 gün 10 metrelik çukurda mahsur kalan keçi kurtarıldı İzmit Belediyesi'nden Sınavlara Girecek Öğrencilere Beslenme Önerileri İzmit Belediyesi'nden Sınavlara Girecek Öğrencilere Beslenme Önerileri
Kaynak: İHA

Aydın, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Malatya'da alkol komasına giren adam bankın üstünde hayatını kaybetti
15:13 Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket
15:08 Görenler şaştı kaldı! Genç kadın bebeğini sokak ortasında doğurdu
15:03 Dünyanın canlı takip ettiği Johhny Depp-Amber Heard davasına Elon Musk yorumu: Milyonlarca insana yalan söylemek... Aşk karmakarışık olabilir
15:00 Eskişehir'de yoga yapan kadınlar CİMER'e şikayet edildi, belediye başkanı karara karşı çıktı! "Kadınlarımız istediği parkı kullanabilir"
14:51 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kaçış planı" iddiasına yanıt: Geçmişte bunları Menderes için de söylediler şimdi aynı yalanları bunlar söylüyor
14:46 İngiltere'de hapse giren trans mahkum, genç kızla cinsel ilişkiye girerken yakalandı
14:19 Erdoğan'dan olası Suriye'ye operasyonuna ilişkin açıklama: Bir gece ansızın tepelerine ineriz, teröristlerin kökünü kazıyacağız
14:18 Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 15:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement