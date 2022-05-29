Aydın'da sabah saatlerinde bahçe içerisinde bulunan portakal ağacında birisinin asılı olduğu ihbarı üzerine güvenlik ve 112 ekipleri geldi. Ağaca asılı halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın 51 yaşındaki Murat S. olduğunu belirleyen ekipler olay yeri incelemesi yaptı. Murat S., cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 51 yaşındaki bir adam portakal ağacına asılı halde bulundu - Son Dakika