Aydın'da 52 bin "korsan kitap" ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 52 bin 'korsan kitap' ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da 52 bin "korsan kitap" ele geçirildi

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin korsan kitap bulundu.

Aydın'da 52 bin

Aydın'ın Söke ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 52 bin korsan kitap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro Amirliği ekipleri, bandrolsüz ve telif haklarına aykırı çoğaltılmış kitap satıldığı ihbarı üzerine, bir depoya operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, kolilerde 52 bin korsan kitap ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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