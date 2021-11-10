Aydın'da 52 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
10.11.2021 09:50
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, iki ayrı olayda Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN
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