Aydın'da 52 Göçmen Kurtarıldı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Pamucak sahili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Motorunun arızasından dolayı sürüklendiği tespit edilen lastik bottaki 25'i çocuk, 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.
Karaya çıkartılan 45 Afganistan
, 6 İran
ve 1 Gabon
uyruklu 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:31 Kaynak: AA
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