Aydın'da 6 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 64 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince iki ilçede fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 6 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda aralarında fuhuş yaptıran 4 kişinin de bulunduğu 64 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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