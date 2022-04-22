Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı

22.04.2022 14:00
Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde eve düzenlenen operasyonda, Mezopotamya dönemine ait 6 bin yıllık mühür ile kartal başlı 6 kadın figürünün de olduğu tarihi objeler ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde eve düzenlenen operasyonda, Mezopotamya dönemine ait 6 bin yıllık mühür ile kartal başlı 6 kadın figürünün de olduğu tarihi objeler ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisinin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında Mezopotamya dönemine ait olan ve M.Ö. 4 binli yıllarda kullanılan 6 bin yıllık mühür, kartal başlı 6 kadın figürü, 1 bronz sikke, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 madalya, 1 tabanca ve fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Efeler'de çocuklar bayram ediyor Efeler'de çocuklar bayram ediyor Aydın'da Mezopotamya dönemi eserler yakalandı Aydın'da Mezopotamya dönemi eserler yakalandı

Mezopotamya, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 6 bin yıllık mühür ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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