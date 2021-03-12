Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu - Son Dakika

Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu

12.03.2021 16:56
Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu, System.String[]

AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki bir şans oyunları bayi, 1 hafta içinde 2 büyük ikramiye kazandırdı.

AYDIN'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki bir şans oyunları bayi, 1 hafta içinde 2 büyük ikramiye kazandırdı. 'Kazı Kazan Para Yağmuru' oyunuyla 2 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran şans kartını satan bayiden, 'Kazı Kazan 12 Ay' şans kartı satın alan bir talihli de 1 milyon 200 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Sisal Şans bünyesindeki oyunlar kazandırmaya devam ediyor. Aydın"ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki bir bayiden satılan Sisal Şans yelpazesindeki oyunlardan 'Kazı Kazan Para Yağmuru' oyunu şans kartı, geçen 5 Mart'ta isminin açıklanması istemeyen bir talihliye 2 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandırdı. Aynı bayiden 6 gün sonra satılan 20 TL tutarındaki 'Kazı Kazan 12 Ay Şans' isimli kupon ise bir başka talihliyi 1 milyon 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi yaptı.

'İLK KAZDIĞIMDA 120 BİN TL SANDIM'

'Kazı Kazan 12 Ay' şans kartını kazıyarak, 1 milyon 200 bin TL'yi kazanan 2 çocuk babası Ayhan Aybedis (41), çok mutlu olduğunu söyledi. İkramiye kazandığını öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Aybedis, "Dağda bayırda beton çit direği dikimi işinde çalışıyordum. İkramiye kazandığım gün hava yağmurlu diye işe gitmemiştim. Sabah bayiye gittim. Şans kartlarından aldım, kazıdım. Daha sonra işlerim olduğu için ayrıldım. Öğleden sonra bir kez daha bayiye gelip, yine şans kartı aldım. Kazıdığımda büyük ikramiye çıktı. İlk müjdeli haberi eşime verdim. Kendisi çalışıyordu, duyunca bırakıp, yanıma geldi" dedi. Ayhan Aybedis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şans kartını ilk kazdığımda 120 bin TL kazandığımı sandım. Bayideki arkadaşlara gösterdim. Hemen makineye okuttular. 1 milyon 200 bin TL olduğunu öğrenince çok heyecanlandım. Ardından bankaya gidip, işlemleri yaptım ve ikramiyeyi hesabıma geçirttim."

'EV ALIP, ÇOCUKLARIMIN EĞİTİMİNE HARCAYACAĞIM'Kazandığı ikramiye ile ilk olarak bir ev satın alacağını belirten Ayhan Aybedis, "Ayrıca anne ve babamın da evleri yok onların da sıcak bir yuvaları olması için bir ev de onlara alacağım. Ardından bir iş kurup, kalan parayla da liseye giden oğlum ve ortaokul öğrencisi kızımın eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.Ortaklar Mahallesi'ni terk etmeyi düşünmediğini belirten Aybedis, "Henüz ikramiye kazanmam çok yeni. O nedenle başka plan yapmadım. İlk yapacağım şey öncelikli ihtiyaçlarımı karşılamak olacak. İşimiz gücümüz, dostlarımız burada. O nedenle burada yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BİZ DE ÇOK ŞAŞKINIZ'

6 gün ara ile 2 büyük ikramiyeyi kazandıran Ortaklar Şans Oyunları Bayi'nin ortaklarından Tahsin Pehlivan hem çok şaşkın hem de mutlu olduklarını belirterek, " Türkiye'de aynı bayiden 6 gün içerisinde büyük ikramiye çıkması bir ilktir diye düşünüyorum. Ayrıca bunun arkadaşıma çıkması, tanıdık biri olması ayrıca bir sevinç yaşattı. İhtiyacı vardı. İnşallah güle güle harcar. 6 gün önce 2 milyon TL kazanan kişi ise, 'Germencik'in bir kırsal mahallesindenim' demişti. Onu tanımıyoruz. Şu an bayimizdeki şans oyunlarına talep artmış durumda. Bundan sonra da talepler artacak gibi görünüyor. İstanbul'da Nimet Abla gişesi var ise Ortaklar'da da Ortaklar Şans Oyunları Bayi var diyoruz, herkesi bekliyoruz" dedi.

Germencik, Ortaklar, oyunlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 6 gün arayla 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu - Son Dakika


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