Aydın'da 6 günde 4631 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik ekiplerinin çalışmaları kararlılıkla devam ederken yapılan operasyonlarda işlem yapılan 104 şüpheliden, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turizm merkezlerinden olan Aydın'da, emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki çalışmalarında hız kesmiyor. İl genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 104 kişiye işlem yapılırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 28 Eylül-04 Ekim 2020 tarihleri arasında, toplam 90 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 104 şüpheli hakkında işlem yapılmış,9 şüpheli tutuklanmıştır 2 Şüpheliye Adli Kontrol Tedbiri uygulanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde, 102 kök Kenevir Bitkisi, 4 bin 621,95 gram Esrar, 92,57 gram Metamfetamin, 2,002 gram Kubar Esrar, 13,36 gram Sentetik Kannabinoid, 61,37 gram Eroin ve 57 adet Sentetik Ecza ele geçirilmiştir. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN