Aydın'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında Eşek Adası'na ilerleyen lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Tekağaç Burnu açıklarında da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen ekipler, lastik bottaki 31 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.