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Aydın'da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın'da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı

08.02.2022 13:57
Aydın'da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 31 Ocak 2022-07 Şubat 2022 tarihleri arasında 61 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 65 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde 80,13 gram Kubar esrar, 1224,25 gram Metamfetamin, 11 adet Sentetik ecza, 0,17 gram Sentetik kannabinoid, 0,80 gram Kokain ve 1 gram Kenevir tohumu, 4 kök Kenevir bitkisi ve 1 gram Toz esrar ele geçirildi. - AYDIN

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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