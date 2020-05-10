- Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

- Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 saatlik sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara ve meydanlara gelerek 29 dereceyi bulan sıcak ve güneşli havanın keyfini sürdü.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verilmesi ile uzun süre evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Aydın'da sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar sıcak ve güneşli hava ile birlikte evde kaldıkları günlerin acısını çıkardı. Kimi vatandaşlar bisiklet sürdü, kimisi gazete okudu, kimi yürüyüş, kimisi ise alışveriş yaptı. Kendilerine verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninden oldukça memnun olan 65 yaş üstü vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de cadde ve sokaklarda maske uygulaması yaparken, yaptıkları anonslar ile vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Uzun bir aradan sonra sokağa çıktıklarını belirten Muharrem Kenan Aktaş, "Bugün dışarı çıktık, market alışverişimizi yaptık. Birazdan eve döneceğiz" diye konuştu.

85 yaşındaki Necdet Akın sokağa çıkmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Evde dura dura ayaklarımız uyuştu. Çıkalım artık, bari ayaklarımız açılsın dedik. 45 günden bu yana evdeyiz. Evde çok şükür oruç tutup, namazımızı kılıyoruz. Ama biraz sıkılıyoruz, zaten ben yalnız yaşıyorum" dedi.

Yetkililere teşekkür eden 57 yıllık evli Kemal ve Mensure Akardere çifti ise, "15 Mart'tan beri evdeyiz. Balkondan içeriye, içeriden balkona başka bir yere çıkamadık. Evin dış kapısına bile çıkmadık. Ama buna da çok şükür. Bugünde dışarıya çıkalım bir güneşlenelim istedik" diye konuştular.

72 yaşındaki engelli Yusuf Ceritli ise komşusunun yardımı ile dışarıya çıktığını belirterek, "sokağa çıktık, bir hava aldık. İnşallah virüs de biter çok rahat ederiz" dedi.