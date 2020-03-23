Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika
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Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

15 dakika önce

Aydın'ın Efeler, Koçarlı, İncirliova ve Çine ilçelerinde yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Aydın'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor, System.String[]

Aydın'ın Efeler, Koçarlı, İncirliova ve Çine ilçelerinde yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Aydın ve ilçelerinde 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Dışarı çıkan yaşılar ise polis ekiplerince uyarılıp evlerine gönderildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Elektronik Kartlı Sayaçlı sisteme dahil olan 65 yaş üstü su abonelerine 50 metreküp içme suyu yüklemesi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı "Bu zor günlerde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koçarlı ilçesindeki Orta Mahalle ve Adnan Menderes Mahallesi'nde polis ve belediye ekipleri yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Öte yandan belediye ekipleri pazardaki denetimlerini de artırdı.

İncirliova'da ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anonslarla yaşlı vatandaşlara dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. İlçedeki polis ve belediye ekipleri, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" kapsamında talepleri karşılıyor.

Çine'de de Cumhuriyet Mahallesi'nde polis ekipleri, 155'i arayarak yardım isteyen bir vatandaşa yardım etti.

Efeler de ise kaymakamlığa bağlı ekipler, talep doğrultusunda evlerine gittiği yaşlılara yardım ediyor. Efeler Belediyesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm bankların etrafını şeritle kapattı.

Efeler, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:42 Kaynak: AA

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