Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

16.04.2022 10:36
Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve 2 can salında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 67 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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