Son Dakika Haberleri: Aydın'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 68 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pamucak ve Kuşadası açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Ekipler botlardaki aralarında çocukların da olduğu 47'si Suriye, 4'ü Afganistan, 14'ü Kuveyt, 3'ü Filistin uyruklu 68 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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