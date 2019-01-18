Aydın'da 7 / 24 Spor Yapma Fırsatı

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmalarını temin edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan projelere bir yenisi eklendi.

AYDIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmalarını temin edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan projelere bir yenisi eklendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 21 Ocak 2019 Pazartesi gününde itibaren tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor" adlı proje kapsamında Efeler Atatürk Spor Salonu 7/ 24 spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açılacak.



Söz konusu proje ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Efeler Atatürk Spor Salonunda antrenörler gözetiminde okul çağındaki çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi ve özellikle hafta sonu akşamları zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik turnuvalar düzenlenmesi hedefleniyor.



İl Müdürü Ökkeş Demir vatandaşları spora davet etti



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tüm Türkiye'de 21 Ocak 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan ve Aydın'da Efeler Atatürk Spor Salonunda hayata geçirilecek olan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımıza Spor" adlı proje kapsamında tüm vatandaşlarımızı spora davet etti. Efeler Atatürk Spor Salonunun 7/ 24 açık olacağını belirten İl Müdürü Demir, vatandaşların istedikleri saatte salonu ziyaret ederek program dahilinde spor yapabileceklerinin altını çizdi. - AYDIN

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