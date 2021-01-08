Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı

08.01.2021 12:59
Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Aydın'da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla göz dolduruyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen ekipler, kimi zaman yüzlerce kamera kaydı inceliyor kimi zaman da sokak sokak suçlu kovalayarak ter döküyor. Suça geçit vermeyen ekipler, hırsızlık, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve terör başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs döneminde de ekipler maske, mesafe, hijyen kontrollerini gerçekleştirmeye devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşen Aydın sokaklarının boş bırakmadı. Aydın il genelinde yılbaşından bu yana geçen 7 günde yapılan çalışmalarda toplam 101 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 49'u da tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - AYDIN

Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı
Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı
Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kamera, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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