Aydın'da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ'ye başvurdu - Son Dakika

Aydın'da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ'ye başvurdu

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın'da 37 bin 245 çalışana 46 milyon 76 bin 698 TL nakit desteği verildiğini açıkladı.

Aydın'da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ'ye başvurdu, System.String[]

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Aydın'da 37 bin 245 çalışana 46 milyon 76 bin 698 TL nakit desteği verildiğini açıkladı.


Metin Yavuz, yaptığı açıklamada; "Başkan Erdoğan liderliğinde devletimiz, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile bu süreçte hiç bir işverenimizin ve çalışanımızın mağduriyet yaşamaması için en güçlü bir şekilde işveren ve çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda, diğer tüm kurumlarımızın olduğu gibi İŞKUR mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışmaya devam etmekte olup, 20 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile Kısa Çalışma Ödeneğine 7 bin 571 firma 40 bin 685 çalışanı için başvuruda bulunmuş, bu başvurulara Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 27 bin 953 çalışana 41 milyon 396 bin 582 TL, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 9 bin 292 çalışana 4 milyon 680 bin 116 TL ödeme yapılmıştır. Teşekkürler, Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler, Bakanım Zehra Zümrüt Selçuk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde devletimiz her zaman aziz milletimizin yanında olmaya devam edecektir. Allah'ın izni ile ülkemizin ve Aydın'ımızın bu süreci başarıyla atlatacağına inancımız tamdır. Birlikte başaracağız" dedi. - AYDIN

Metin Yavuz, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 7571 firma 40 bin çalışanı için KÇÖ'ye başvurdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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