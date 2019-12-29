Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 19.20'de ve 29 Aralık 2019 tarihinde saat 01.15'te, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen 2 lastik botta bulunan içerisindeki 36 Suriye, 26 Afganistan, 12 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 76 düzensiz göçmen (23 erkek, 16 kadın, 37 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 76 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı

Son Dakika Haberleri
01:16 Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
01:06 Ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 7 yaralı - Son Dakika Haber
00:18 29 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:14 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Cemal Kaşıkçı davasına" ilişkin yazı Açıklaması - Son Dakika Haber
23:56 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 01:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]