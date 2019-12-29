Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında düzenlenen 2 ayrı operasyonla 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 19.20'de ve 29 Aralık 2019 tarihinde saat 01.15'te, Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen 2 lastik botta bulunan içerisindeki 36 Suriye, 26 Afganistan, 12 Filistin ve 2 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 76 düzensiz göçmen (23 erkek, 16 kadın, 37 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 76 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Polis alarma geçti! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
02:11 Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
02:08 Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Adli Tıp Kurumu personel alacak - Son Dakika
02:03 Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldürdü - Son Dakika
02:03 Düzce kamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'ehliyetim gitti' diye feryat etti - Son Dakika
02:01 Evde baygın vaziyette bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 02:16:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da 76 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]