Son Dakika Haberleri: Aydın'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

57 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Güzelçamlı Mahallesi'nde kıyıda demirleyen tekneye operasyon düzenledi.

Operasyonda 4'ü çocuk 8 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile tekne sahibi İ.P. yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yabancı uyrukluları yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen İ.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel
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