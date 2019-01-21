Aydın'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
57 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığındaki 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Güzelçamlı
Mahallesi'nde kıyıda demirleyen tekneye operasyon düzenledi.
Operasyonda 4'ü çocuk 8 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen ile tekne sahibi İ.P. yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yabancı uyrukluları yurt dışına götürmeye çalıştığı öne sürülen İ.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:46 Kaynak: AA
Birlikte Yaşadığı Adamı Kalbinden Bıçakladı, Cinayet Anı 112 Kayıtlarına Yansıdı
Jennifer Lopez'in Makyajsız Fotoğrafına, Milyonlarca Beğeni Yağdı
Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu
Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor