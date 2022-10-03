Obez kedi "mide botoksu" ile zayıfladı - Son Dakika
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Obez kedi "mide botoksu" ile zayıfladı

03.10.2022 11:06
Obez kedi "mide botoksu" ile zayıfladı

Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.

Aydın'da 8 kilo 480 gram ağırlığındaki kedi, insanlara uygulanan "mide botoksu" yöntemiyle, 4 ayda 1 kilo 640 gram verdi.

Efeler ilçesinde bir firmanın depo sorumlusu olarak çalışan 39 yaşındaki Serhat Pekaydın, 2 yıl önce sokaktan sahiplenip "Oscar" adını verdiği kediyi, kilo sorunu nedeniyle veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun ???????kliniğine götürdü.

Uygulanan diyet yöntemleri kedi Oscar'da sonuç vermedi.

Sahibinin onayıyla 4 ay önce, 8 kilo 480 kilogram olan kediye, anestezi altında endoskopi yöntemiyle "mide botoksu" işlemi uygulandı.

Yarım saat süren operasyonun ardından kedi Oscar uygulanan diyetle birlikte 4 ayda 1 kilo 640 gram zayıfladı.

Antakyalıoğlu, AA muhabirine, Oscar tipi kedilerin normal ağırlığının 4-5 kilogram civarında olduğunu belirtti.

Kedilerde de fazla kiloların ölüme neden olabildiğini anlatan Antakyalıoğlu, Oscar'ı zayıflatmak için öğün azaltma, diyet maması gibi yöntemlerin sonuç vermediğini dile getirerek şöyle dedi:

"Oscar, buzdolabını açıp, içindeki yiyecekleri çalıyor, komşusunun kapısına gidip, orada yemek yemeye çalışıyor. Böyle bir kedi. Zayıflatmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu evreden sonra ne yapabiliriz diye düşündüm. Son yıllarda insanlarda çok popüler olan mide botoksu olayı var. Mide botoksunu neden biz yapmayalım diye araştırdım. Daha önce (kedilere) uygulayan kimse olmamış. Uygun doz için uzun çalışmalar yaptım. Dozaj ayarlamasını yaptıktan sonra Oscar'da denedik. Gayet güzel sonuçlar almaya başladık."

Serhat Pekaydın, mide botoksunun başarılı sonuç verdiğini belirterek Antakyalıoğlu'na teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Efeler, Aydın, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obez kedi 'mide botoksu' ile zayıfladı - Son Dakika

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