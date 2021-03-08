Aydın'da 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 86 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından 1 Mart 2021 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında 78 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye ise Adli Kontrol Tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 91,73 gram Esrar, 72,65 gram Metamfetamin, 12,14 gram Sentetik Kannabinoid, 12 adet Sentetik Ecza, 4,17 gram Eroin ele geçirildi. - AYDIN