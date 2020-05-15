Aydın'da 9 gıda işletmesine 114 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Aydın'da, Nisan ayı içerisinde yapılan 1782 gıda denetiminde mevzuta uygun olmayan 9 işletmeye 114 bin lira ceza kesildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " İlimizde toplam, 1931 adet gıda üretim yeri, 13 bin 437 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Nisan ayında gıda üretim yerlerine 297 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1485 adet olmak üzere toplam; 1782 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenmeye istinaden il genelinde toplam 17 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 9 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 114 bin 262 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Nisan ayı içerisinde 369 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 750 bin 182 kilogram kuru incir, 47 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 576 bin 194 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 416 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 326 bin 376 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Nisan ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 43 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 9 adet, üretim yeri ile ilgili 4 adet olmak üzere toplam 56 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 53 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 158 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN