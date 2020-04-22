Aydın'da 9. sınıf öğrencisi, bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 9'uncu sınıf öğrencisi Bensu Nur Şahin, 90 lira olan aylık bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İncirliova Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 16 yaşındaki Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğünden aldığı bursunu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Kaymakam Ediz Sürücü, Bensu Nur Şahin'in babası Turgut Şahin'i arayarak, genç kızın gösterdiği davranıştan dolayı kendisini tebrik etti.

Kaymakam Sürücü genç kıza teşekkür ederek, eğitim gördüğü okuldaki öğretmenleriyle birlikte yaş pasta gönderdi.

Bensu Nur Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda kendisinin de payının olmasını istediği için bursunu bağışladığını kaydetti.