Aydın'da operasyonlarda yakalanan yabancı uyruklu 908 kişi, uçakla ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen düzensiz göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Kentte son 13 gün içerisinde 908 düzensiz göçmenin işleminin tamamlandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin charter seferi ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › 908 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika