Aydın'da 908 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi - Son Dakika
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Aydın'da 908 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

15.06.2022 21:42
Aydın'da 908 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi

Aydın'da düzensiz göçle mücadelede yakalanan 908 düzensiz göçmen charter ve tarifeli uçaklarla ülkelerine geri gönderildi.

Aydın'da düzensiz göçle mücadelede yakalanan 908 düzensiz göçmen charter ve tarifeli uçaklarla ülkelerine geri gönderildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde aralıksız devam eden düzensiz göçle mücadelede, hali hazırda güvenlik güçlerimizce yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edilen ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. 22 Mayıs ile 26 Mayıs arası 506 kişi, 30 Mayıs ile 3 Haziran arası 170 kişi, 13 Haziran ile 15 Haziran arası, 232 kişi, olmak üzere toplam 908 düzensiz göçmen, düzenlenen charter ve tarifeli uçuşlarla ve kara sınır kapılarımızdan ülkelerine geri gönderilmiştir" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 908 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi - Son Dakika

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