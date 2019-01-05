Aydın'da 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar
açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriye
, 37 Afganistan
, 5 Sierra Leone
, 4 Filistin
ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:14 Kaynak: AA
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