Son Dakika Haberleri: Aydın'da 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'da 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, Davutlar açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriye, 37 Afganistan, 5 Sierra Leone, 4 Filistin ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Davutlar, Kuşadası, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu Telefonda Görüştü

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Ardından YÖK ve Bakanlık Şiddeti Önlemek İçin Komisyon Kurma Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:02:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]