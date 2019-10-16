Son Dakika Haberleri: Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Ekonomi Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı

Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı

57 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada; " Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.


DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor ve bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Ege'nin incisi Aydın'da 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 30 Eylül 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın,' 2019 yılı sulama sezonunda Aydın ilimiz ve ilçelerimizde toplam 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Aydın il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 987 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 850 milyon TL katkı sağlandı. Son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Aydın, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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