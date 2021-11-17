Aydın'da acemi erler için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Aydın'da 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2001/4 tertip erler için yemin töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla daha önce izleyiciye kapatılan yemin töreninde bu kez askerlerin yakınları da izleyici olarak yer aldı.

Salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 428 asker ant içti.

Ant içme esnasında bazı asker yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Jandarma er Musa Işık'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından çeşitli branşlarda dereceye giren askerlere ödül verildi.

Askerliğe kabul edilen erleri kutlayan Foça Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, "Tamamlamış olduğunuz eğitim ve öğretim faaliyetlerinden azami istifade ederek, jandarma teşkilatına güç katacağınıza ve burada kurduğunuz silah arkadaşlığını bir ömür boyu devam ettireceğinize inancım tamdır." dedi.

Askerlere seslenen Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Serdar Cangökce de "İçeceğiniz antla Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetimizi sadakatle hizmet edeceğinize yapacağınız her işte ve her hizmette doğruluk ve muhabbet içinde olacağınıza Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağınıza gerektiğinde vatan ve millet için en kıymetli varlığınızı yani canınızı bile seve seve feda edeceğinize namus ve şeref sözü vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Resmi geçit töreninin ardından askerler, aileleriyle buluştu.

Törene Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz ve Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker de katıldı.