Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu - Son Dakika
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Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu

09.07.2022 14:05
Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu

AYDIN'da kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

AYDIN'da kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da bayram namazı sonrası vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında çok sayıda kişi bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla devlet hastaneleri ya da özel polikliniklere gitti. Yaralılar, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.Kesim sırasında ayağı kayıp düşen Hasan Karakaş (63), "Kemer Mahallesi'ndeki evimizde kurban kesmeye çalıştığımız sırada ayağım kaydı yere düştüm. Bir sıkıntı yaşamamak için hastaneye geldim" dedi.


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Büyükşehir, vatandaşlarla bayramlaştı Büyükşehir, vatandaşlarla bayramlaştı Aydın protokolü bayramlaştı Aydın protokolü bayramlaştı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da acemi kasaplar hastaneye koştu - Son Dakika

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