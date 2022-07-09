AYDIN'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU - Son Dakika
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AYDIN'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU

09.07.2022 14:42

AYDIN'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar tedavileri için hastanelere koştu.

AYDIN'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar tedavileri için hastanelere koştu. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan kurban kesiminde öğlene kadar 41 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aydın'da bayram namazının ardından başlayan kurban kesiminde, yaralanan acemi kasaplar ambulans ve özel otomobillerle yakınları tarafından hastaneye getirildi. Aydın genelinde öğlene kadar kendini yaralayan 41 acemi kasap, devlet hastaneleri, özel polikliniklere giderek tedavilerini yaptırdı. Kurban kesmeye çalışan kasaplar, elini ve kolunu keserken, bazıları da ayağının kayması sonucu kafasından yaralandı.

Acemi kasaplardan 63 yaşındaki Hasan Karakaş, Kemer Mahallesi'ndeki evimizde kurban kesmeye çalıştığımız sırada ayağım kaydı yere düştüm. Bir sıkıntı yaşamamak için hastaneye geldim dedi.

YORUMLAR
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Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olan kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı Pamukkale'de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı Pamukkale'de vatandaşlar kurbanlarını sağlıklı bir ortamda kesim yaptı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kurban, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYDIN'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU - Son Dakika

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