Aydın'da Acı Olay

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylada bir çoban barakasında meydana gelen yangın faciaya neden oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki yaylada bir çoban barakasında meydana gelen yangın faciaya neden oldu. Yangından kurtarılamayan bir çocuk dumandan boğularak hayatını kaybederken, anne ile çadırdan kurtarılan diğer çocuk ağır yaralandı. Acı olayı öğrenip şoka giren baba ise koyunları otlatırken yanında taşıdığı av tüfeği ile intihar etti.



Yangın, Karacasu ilçesine bağlı Palamutçuk Mahallesi Gölcük Yaylası Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 metrekarelik çoban barakasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm barakayı sardı. Bu sırada evde olan 2 çocuk annesi Urkiye Özkan (28), 7 yaşındaki oğlu Fatih ve 10 yaşındaki Gökhan alevlerden kurtulmaya çalıştı. Anne Urkiye Özkan, bir yandan çocuklarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan da yangını söndürüp eşyaları korumaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan piknik tüpünün patlamasıyla barakayı andıran çoban barınağı yıkıldı ve göçük altında kalan 10 yaşındaki Gökhan Özkan yaşamını yitirdi.



Yangını görüp bölgeye gelen vatandaşlar, yaralanan anne ve 7 yaşındaki Fatih'i kurtarmak için 112'yi aradı. Arazi şartları ve yolların bozuk olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamayınca vatandaşlar ve ekipler yaklaşık 3 kilometre yaralıları taşıyıp ambulansa teslim etti. Anne ve oğlu, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



"Olayın şokuna giren baba intihar etti"



Barakasında çıkan yangında çocuğunu kaybedip eşi ile diğer çocuğunun da yaralandığını öğrenen Baba Ayvaz Özkan (31), yaşadığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir alanda av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatırken acı olay duyan herkesi üzdü.



Yangın ihbarını alan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için araziye giderken, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine 4 kilometre uzaklıkta araçlarını bırakarak bölgeye yaya ulaşmaya çalıştı. - AYDIN

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