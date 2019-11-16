Son Dakika Haberleri: Aydın'da AFAD gönüllülerine eğitim verildi
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Aydın'da AFAD gönüllülerine eğitim verildi

6 saat önce

Aydın'da, AFAD gönüllüleri için eğitim ve tanışma toplantısı düzenlendi.

Aydın'da AFAD gönüllülerine eğitim verildi, System.String[]

Aydın'da, AFAD gönüllüleri için eğitim ve tanışma toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), bir restoranda düzenlenen toplantıda, AFAD gönüllüsü olmayla ilgili bilgiler verildi.

Toplantıya katılan gönüllülere, alacakları eğitimler hakkında sunum yapıldı.

İl genelinde 194 kişinin AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptığını aktaran AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman, gönüllülerin eğitim programlarına katılmasını istedi.

Mart ayında Aydın'da uluslararası bir tatbikatın gerçekleştirileceğini aktaran Harman, eğitimlere katılan gönüllülere bu tatbikatta görev verebileceklerini söyledi.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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