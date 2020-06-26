Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi

Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

AYDIN - AFAD Gönüllüleri projesi kapsamında eğitimleri devam eden 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından 81 İlde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında, gönüllüler olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanmaya devam ediyor. Planlanan eğitimler kapsamında 50 gönüllüye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Çavuşu Niyazi Karabıyık ve Ahmet Aybek tarafından verilen 1 saatlik teorik eğitimde gönüllüler, yangın sınıfları ve müdahaleleri hakkında detaylı bilgi alındı. Teorik eğitimin ardında sahaya çıkan gönüllüler yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı eğitim aldı.

AFAD ile birlikte sürekli işbirliği içerisinde olduklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "AFAD eğitim çalışmaları kapsamında temel yangın eğitimi konusunda bize talepte bulundular. Bu kapsamda bugün 50 gönüllümüze yangın sınıfları, yangın önce alınması gereken önlemler, doğru müdahale yöntemleri gibi başlıklarda temel yangın eğitimi verdik. AFAD ile arama kurtarma olmak üzere birçok alanda ortak çalışmalarımız oluyor. Gönüllülerimiz etkin bir şekilde görev almaları için teknik donanımları da öğretiyoruz.Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bize talepte bulunan tüm kurumlarımıza eğitim veriyoruz" dedi.

"Etkin görev almak için çaba sarf ediyoruz"

1 yıldır AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kayıtlı olduğunu ifade eden gönüllülerden Nur Yıldız; "Aydın AFAD bizler için düzenli eğitimler düzenliyor. Bugün de yangın eğitimi düzenlendi. Bizlere bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterdiler. Bir afet veya yangın anında neler yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bu açıdan eğitimler bizler için çok faydalı oluyor. Bizler için gerekli olan eğitimler ve herkesin katılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Olası acil durumlarda etkin bir şekilde görev almaya hazır olduklarını ifade eden AFAD gönüllülerinden Şahin Kanat ise "AFAD projesi kapsamında bugün temel yangın eğitimi aldık. Aydın'da olası bir acil durumlarında etkin bir şekilde görev alabilmek için eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bizler de bu eğitimler sayesinde olası durumlarda görev almak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Aydın AFAD Eğitim Şube Müdürü Sinan Can ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Aktaş eğitime katılan gönüllülere teşekkür etti.

İtfaiye, Aydın, AFAD, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika

Son Dakika

00:23 Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 01:02:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da AFAD gönüllülerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]