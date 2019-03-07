Aydın'da Afet Tatbikatı

Aydın
'da acil kurtarma, emniyet, sağlık ve itfaiye personelinin katılımıyla "Afet ve acil durum tatbikatı" gerçekleştirildi. AFAD
Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde İncirliova
ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 5 metruk evde gerçekleştirilen tatbikatta UMKE, emniyet, itfaiye ve sağlık personeli başta olmak üzere 14 kurumdan 135 kişi görev aldı.
Senaryo gereği, depremin meydana geldiği mahallede evlerin yıkılması üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri köpek yardımıyla kurtarma çalışması yaptı. İtfaiye
ekipleri ise çeşitli yerlerde çıkan yangınlara müdahale edip söndürdü.
Yaralı yakınlarının binaya girişlerine polis ekipleri izin vermezken, kurtarılanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Tatbikatı izleyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz nokta çok şükür ki şu an kurumsal yapımız oldukça donanımlı. Bu alandaki personelimiz işin şuurunda, bilincinde ve hazırlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Bu tatbikatları da tıpkı askeri tatbikatlar gibi her alanda bu yapmamız lazım." dedi.
AFAD İl Müdürü Ramazan Harman da "Tatbikatın amacı doğal afetler karşısında farkındalık yaratmak, afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, hizmet gruplarında görev alan müdahale ekiplerinin hızlı, verimli, etkin koordinasyonunu sağlamak, arama kurtarma personelimiz ve ilimizde bulunan müdahale ekipleriyle arama kurtarma potansiyelini öne çıkarmak, eksik yönlerimizi tespit etmek, yaşanabilecek muhtemel afetlerde tüm ekiplerin hazır ve eğitimli olmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.