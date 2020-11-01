Aydın'da, afetzedeler için yardım kampanyası başladı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında, afet bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar için ilçe kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bağış kabulüne başladı.

İçişleri Bakanlığı talimatı ve AFAD Başkanlığı'nın talepleri doğrultusunda İzmir'deki afetzedelerin battaniye, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yardım faaliyetlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar için bağış kabulü başladı. Konu ile ilgili Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada "İzmir Seferihisar merkezli yaşanan deprem afeti sonrasında İçişleri Bakanlığımız talimatları ve AFAD Başkanlığı talepleri doğrultusunda afetzedelere ulaştırılmak üzere Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden ayni bağış kabulü başlatılmıştır. AFAD Başkanlığının açıklamasında şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kurumlar, Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait 0 505 090 5084 numaralı telefonla iletişime geçerek yardımlarını ulaştırabileceklerdir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN