Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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