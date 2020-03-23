Aydın'da ağaca ve ardından duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Aydın'da ağaca ve ardından duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ağaca ardından da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ağaca ardından da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Kuluç'un (25) kullandığı otomobil, Karacasu- Kuyucak kara yolu Esençay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca ardından bir evin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kuluç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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